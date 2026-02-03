Roberto Vannacci verso l’addio alla Lega | possibile annuncio oggi

Questa mattina, Roberto Vannacci potrebbe annunciare ufficialmente la fine del suo rapporto con la Lega. L’europarlamentare ha convocato il Consiglio federale e potrebbe sfruttare l’occasione per comunicare il suo addio al partito e presentare un nuovo progetto politico. La decisione si fa sempre più concreta e crea aspettative tra i suoi sostenitori.

L'europarlamentare potrebbe formalizzare l'addio durante il Consiglio federale odierno, aprendo a un nuovo progetto politico fuori dalla Lega. Roma – L'europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, è in procinto di lasciare il partito e potrebbe ufficializzare la sua decisione già oggi, nel corso del Consiglio federale della Lega convocato dal segretario Matteo Salvini, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche che citano l'Agenzia ANSA. Negli ultimi giorni Vannacci ha attirato l'attenzione per la registrazione del simbolo "Futuro nazionale", depositato il 24 gennaio presso l'Ufficio brevetti dell'Unione europea, un marchio che potrebbe essere legato a un futuro progetto politico.

