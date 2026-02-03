Roberto Vannacci starebbe per lasciare la Lega. Secondo le voci delle ultime ore, l’ex militare potrebbe annunciare il suo addio nelle prossime ore. La decisione arriva in un momento di tensioni interne al partito e potrebbe cambiare gli equilibri politici di questi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Possibile annuncio nelle prossime ore. Roberto Vannacci sarebbe pronto a lasciare la Lega. Secondo quanto trapela da fonti interne al Lega, l’ europarlamentare e vicesegretario del partito starebbe valutando di ufficializzare la decisione già nella giornata di oggi. Tensioni e scenari politici. L’eventuale uscita di Roberto Vannacci rappresenterebbe un passaggio politicamente rilevante per il Carroccio, soprattutto alla luce del ruolo di primo piano ricoperto dall’ex generale all’interno della formazione. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle motivazioni, ma l’annuncio potrebbe arrivare a breve, aprendo nuovi scenari nel panorama politico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roberto Vannacci verso l’addio alla Lega

Approfondimenti su Roberto Vannacci

Il generale Roberto Vannacci si avvicina sempre di più a lasciare la Lega.

Oggi nel Consiglio federale della Lega, alle 16, si decide il futuro di Roberto Vannacci.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Vannacci verso l’addio alla Lega

Ultime notizie su Roberto Vannacci

Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Vannacci verso il suo partito, deposita Futuro nazionale. Ma poi taglia corto: È solo un simbolo; Vannacci lancia Futuro Nazionale, il generale verso l’uscita dalla Lega con un suo partito: resa dei conti a destra.

Vannacci verso l'uscita dalla Lega dopo incontro con SalviniMatteo Salvini ha espresso chiaramente la sua posizione su Roberto Vannacci, chiedendo chiarezza e mettendo fine alle ambiguità. Una riunione straordinaria del consiglio federale è stata convocata per ... italiaoggi.it

Roberto Vannacci verso l’addio alla Lega: possibile rottura confermata con SalviniIl Consiglio federale del partito discuterà oggi l’uscita dell’europarlamentare toscano, che potrebbe lanciare la nuova formazione Futuro Nazionale. laprovinciadivarese.it

Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega #Politica - facebook.com facebook

Roberto Vannacci verso l'uscita dalla Lega x.com