Rivelazione De Sciglio | Mi voleva il Liverpool sono pronto a tornare

Mattia De Sciglio torna a parlare del suo futuro. In un’intervista al Corriere della Sera, il terzino ha ammesso di essere stato vicino al Liverpool, ma ancora non ha trovato una nuova squadra. È pronto a ripartire, anche se al momento resta svincolato. La sua carriera è ancora in bilico, e ora aspetta una proposta concreta.

Intervistato dal Corriere della Sera, Mattia De Sciglio ha fatto il punto sulla sua carriera con il terzino che è ancora alla ricerca di una sistemazione essendo ancora svincolato. Rivelazione De Sciglio, è stato vicino al Liverpool (Ansa Foto) – calciomercato.it “Mi sto allenando per farmi trovare pronto, non ho alcuna intenzione di smettere. Sono pronto ad una nuova avventura, mi piacerebbe giocare all’estero”. Sulla sua esperienza al Milan: “Ero tifoso del Milan, Maldini era il mio idolo e stavo vivendo un sogno. Dopo un infortunio mi sono ritrovato a non avere continuità e lì è iniziato tutto”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

