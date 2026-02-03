De Sciglio torna a parlare della sua esperienza alla Juve e spara a zero contro alcune decisioni della società. Il difensore spiega di aver rifiutato il Liverpool per restare in bianconero, e dice di non essere il ‘figlioccio’ di Allegri. Poi critica la gestione di Motta, che lo ha escluso senza spiegazioni e dice di meritare un addio diverso. La sua storia con la Juventus continua a tenere banco.

De Sciglio: «Per la Juve ho rifiutato il Liverpool, non sono il ‘figlioccio’ di Allegri. Fatto fuori da Motta senza spiegazioni». Le parole del terzino. Mattia De Sciglio, ex terzino della Juventus attualmente svincolato, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui è tornato sui suoi trascorsi bianconeri e sul suo burrascoso addio. SVINCOLATO – « Mi sto allenando ogni giorno per farmi trovare pronto. Non ho alcuna intenzione di smettere, sto bene e posso dare ancora tanto. Non vedo l’ora di tornare in campo ». MILAN – « Stavo vivendo un sogno. Ero un tifoso milanista che indossava la maglia rossonera e Maldini era il mio idolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Sciglio: «Per la Juve ho rifiutato il Liverpool, non sono il ‘figlioccio’ di Allegri. Fatto fuori da Motta senza spiegazioni, meritavo un addio diverso»

