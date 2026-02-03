Rivalta consigliera di sinistra Flavia Gaudiano ironizza su poliziotti feriti a Torino | A casa senza graffi Lega | Si dimetta

La consigliera di sinistra di Rivalta, Flavia Gaudiano, ha commentato gli scontri del corteo a Torino, dicendo che i poliziotti feriti “sono a casa senza graffi”. La sua frase ha fatto discutere, mentre la Lega chiede le dimissioni della stessa Gaudiano. La politica si divide su quanto accaduto durante le proteste per Askatasuna, con alcune voci che parlano di messinscena.

Argomenti discussi: Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Fdi contro consigliera comunale.

