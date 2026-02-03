Ritrovato nei fondali di Brucoli un aereo Usa della Seconda guerra mondiale | è un Douglas C?47

Un aereo statunitense della Seconda guerra mondiale è stato trovato nei fondali di Brucoli, in provincia di Siracusa. Si tratta di un Douglas C-47, scoperto durante un’immersione fatta sotto il controllo della Soprintendenza del Mare. Il velivolo giace sul fondale da molti anni, ma ora la scoperta apre nuove possibilità di studio e conservazione. La zona è stata delimitata, e si stanno valutando i prossimi passi per tutelare il relitto.

AGI - Un aereo statunitense Douglas C-47 della Seconda guerra mondiale è stato ritrovato sui fondali di Brucoli, in provincia di Siracusa, durante un'immersione condotta con la supervisione della Soprintendenza del Mare. Dopo la scoperta del relitto da parte dei subacquei Fabio Portella e Linda Pasolli del Capo Murro Diving Center, lo studio di alcuni particolari costruttivi ha permesso di arrivare al riconoscimento. Il Douglas C-47 era un aereo da trasporto militare statunitense, utilizzato in numerosi teatri bellici della Seconda guerra mondiale. Dei circa 13 mila esemplari costruiti, 49 sono caduti in Sicilia e, di questi, durante l' operazione Husky, ne sono precipitati 31 lungo la costa del Canale di Sicilia e dieci su quella ionica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ritrovato nei fondali di Brucoli un aereo Usa della Seconda guerra mondiale: è un Douglas C?47 Approfondimenti su Brucoli Fondali Attacco Usa in Venezuela, la conferenza stampa di Trump: "Usata forza mai vista dalla Seconda Guerra mondiale" Dopo l’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, il presidente Trump ha tenuto una conferenza stampa dichiarando di aver utilizzato una forza senza precedenti dalla Seconda Guerra mondiale. Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà» Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, portando alla cattura di Nicolás Maduro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Brucoli Fondali Argomenti discussi: Da Orezzo spunta il Macroplacus, rettile di 200 milioni di anni fa. Brucoli (SR), ritrovato nei fondali il relitto di un veivolo Douglas C-47. Scarpinato: Un’azione di tutela per il patrimonio sommerso della SiciliaNel corso di un’immersione subacquea, effettuata nello scorso mese di Dicembre nei fondali di Brucoli (SR), i subacquei Fabio Portella e Linda Pasolli del Diving Capo Murro hanno ritrovato su un fonda ... ilsicilia.it Nuova scoperta nel mare in Sicilia: ritrovato un aereo della seconda guerra mondialeL'Isola riserva sempre sorprese, anche nei suoi fondali: a Brucoli è stato rinvenuto un aereo statunitense Douglas C-47, un relitto di grande importanza storica ... balarm.it Aereo della II Guerra Mondiale ritrovato sui fondali del mare del Siracusano - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.