Rissa tra giovanissimi sul ponte di Mezzo | coinvolti anche alcuni passanti

Questa sera sul ponte di Mezzo due gruppi di giovanissimi si sono affrontati in una rissa. È successo intorno alle 22,15, quando alcuni passanti hanno assistito alla lite. La scena si è fatta pericolosa, con i ragazzi che si sono spinti e picchiati senza sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato alcuni dei coinvolti. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha preoccupato i residenti.

Ancora una rissa tra giovanissimi in città. E' accaduto sabato sera, quando intorno alle 22,15 due gruppetti di giovanissimi hanno iniziato a scontrarsi e a darsele di santa ragione sul ponte di Mezzo. Sul posto 3 pattuglie della polizia e anche ambulanze del 118, intervenute nel tentativo di sedare la rissa e prestare le cure del caso. Poi il fuggi fuggi generale dei ragazzini, che hanno travolto alcuni passanti che si trovavano lungo la strada in quel momento. Uno dei giovani sarebbe stato fermato dai poliziotti. A segnalare l'episodio, alcuni passanti, testimoni di quanto accaduto: "Parma è diventata una giungla", raccontano sui social, dove la notizia circola da alcune ore.

