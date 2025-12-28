Aggressione sul ponte di Mezzo | Situazione fuori controllo si rischia di essere rapinati e accoltellati

Venerdì sera, sul Ponte di Mezzo, si è verificato un episodio di violenza che evidenzia una situazione ormai fuori controllo. L’area è diventata un luogo a rischio, dove si segnalano frequenti episodi di rapina e aggressioni. Questa escalation di incidenti solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e richiede interventi concreti per garantire la tranquillità dei cittadini e la tutela degli ambienti pubblici.

"L'ennesimo episodio di violenza avvenuto venerdì sera sul Ponte di Mezzo segna un punto di non ritorno. Un ragazzo di 22 anni è stato rapinato e aggredito con un'arma da taglio in uno dei luoghi più centrali e simbolici della città" - si legge in una nota di Sos Parma."Non a notte fonda, non in.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri all’incrocio tra ponte di Mezzo e viale Mariotti. Il giovane è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso - facebook.com facebook

