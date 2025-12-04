I nostri figli rapiti senza un perché Clamorosa denuncia del padre dei bimbi Attacca carabinieri e assistenti sociali

"Da 48 giorni, oramai, io e mia moglie non sappiamo dove si trovano, cosa fanno, se sono insieme o se li hanno divisi, perché oltretutto sono inseparabili. Né sappiamo cosa possono aver detto loro: visti i casi mostrati in trasmissione da Mario Giordano, c’è il rischio che gli assistenti sociali seminino zizzania e non dicano la verità. Della serie: tuo padre non ti vuole, è stato lui a mandarti via". Ma c’è di più, vedi la denuncia contro l’intervento dei carabinieri. Seppure con la preoccupazione addosso, Harald Leo Valentin va all’attacco e punta dritto l’indice verso coloro che il 16 ottobre scorso hanno sottratto a lui e alla moglie Nadzeya, bielorussa, i due giovanissimi figli maschi, l’uno di 9 anni e l’altro di 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "I nostri figli rapiti senza un perché". Clamorosa denuncia del padre dei bimbi. Attacca carabinieri e assistenti sociali

