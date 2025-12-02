I farmaci Glp-1 nuova arma contro l’obesità globale
AGI - I nuovi farmaci per la perdita di peso, i cosiddetti Glp-1, hanno un enorme potenziale per contrastare la crescente obesità a livello globale che, si stima, colpirà 2 miliardi di persone in tutto il mondo entro il 2030. Lo ha detto l' Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una "comunicazione speciale" pubblicata sul Journal of the American Medical Association, nella quale si esorta i paesi a fare tutto il possibile per garantire l' accesso ai farmaci a tutte le persone che potrebbero trarne beneficio. Tuttavia, mentre gli adulti idonei dovrebbero generalmente assumerle, le donne in gravidanza non dovrebbero farne uso, specifica l'Oms. 🔗 Leggi su Agi.it
