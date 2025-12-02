I farmaci Glp-1 nuova arma contro l’obesità globale

AGI - I nuovi  farmaci  per la  perdita di peso, i cosiddetti  Glp-1, hanno un enorme  potenziale  per contrastare la crescente  obesità  a livello globale che, si stima, colpirà 2 miliardi di persone in tutto il mondo entro il 2030. Lo ha detto l' Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una "comunicazione speciale" pubblicata sul Journal of the American Medical Association, nella quale si esorta i paesi a fare tutto il possibile per garantire l' accesso ai farmaci  a tutte le persone che potrebbero trarne beneficio. Tuttavia, mentre gli adulti idonei dovrebbero generalmente assumerle, le donne in gravidanza non dovrebbero farne uso, specifica l'Oms. 🔗 Leggi su Agi.it

