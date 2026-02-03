Riqualificazione via Manzoni avanti con i lavori | chiusi gli isolati tra piazza Garibaldi e via Calefati

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Da oggi, le auto non possono più sostare o fermarsi negli isolati tra piazza Garibaldi e via Calefati, dove sono partiti i lavori di sistemazione. La zona si prepara a cambiare volto nei prossimi mesi.

A partire da oggi il tratto sarà chiuso al transito per consentire gli interventi che prevedono il recupero delle basole originali e la pedonalizzazione Avanza il cantiere per la riqualificazione di via Manzoni. A partire da oggi, infatti, scatta il divieto di sosta e di fermata nei due isolati tra piazza Garibaldi e via Calefati, dove avranno inizio gli interventi previsti. Nello specifico, per i due isolati in questione, il progetto prevede il recupero delle basole originali, con la ripavimentazione del tratto stradale, che sarà reso completamente pedonale. I saggi eseguiti prima della progettazione esecutiva, hanno confermato infatti la presenza, sebbene non omogenea, sotto l'asfalto, di antiche basole in basalto, che saranno riutilizzate.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su via Manzoni

Da lunedì iniziano i lavori sui primi due isolati di via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari.

Questa mattina ad Ancona sono partiti i lavori di riqualificazione di corso Garibaldi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su via Manzoni

Argomenti discussi: Il cantiere di via Manzoni: da lunedì lavori sui primi due isolati da piazza Garibaldi; Riqualificazione via Manzoni Bari | il progetto delle nuove basole e aree pedonali La mappa dei divieti e delle strade chiuse fino a giugno.

Riqualificazione via Manzoni, avanti con i lavori: chiusi gli isolati tra piazza Garibaldi e via CalefatiA partire da oggi il tratto sarà chiuso al transito per consentire gli interventi che prevedono il recupero delle basole originali e la pedonalizzazione ... baritoday.it

Riqualificazione via Manzoni Bari: il progetto delle nuove basole e aree pedonali. La mappa dei divieti e delle strade chiuse fino a giugnoDa oggi i primi due isolati di via Manzoni (lato piazza Garibaldi) chiuderanno definitivamente al traffico. Ieri a Bari sono partiti i divieti di sosta, ma lo stop al transito (tra ... quotidianodipuglia.it

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, da lunedì 2 febbraio prenderà il via l'allestimento dell'area di cantiere sui due isolati compresi tra piazza Garibaldi e... Leggi l'articolo - facebook.com facebook