Ripartire dall' amatriciana un piatto di pasta come volàno dell' economia

Le strade di Amatrice si riempiono di persone che vogliono riscoprire i sapori di sempre. La pasta all'amatriciana diventa simbolo di rinascita, anche in un momento difficile per il territorio colpito dal terremoto dieci anni fa. Tra ristoranti pieni e vendite in crescita, si cerca di far ripartire l’economia locale partendo dal piatto che rappresenta la tradizione del paese.

AGI - Spaghetti (ma anche bucatini o mezzemaniche) all'amatriciana come strumento per far ripartire l'economia di una zona del Lazio messa in ginocchio dal terremoto del 24 agosto di dieci anni fa. Per questo il prossimo 6 marzo, a sei anni da quando ha ottenuto dalla Commissione europea il riconoscimento di " Specialità Tradizionale Garantita (STG)"  si terrà la  Prima Giornata internazionale dell'Amatriciana. Oggi alla Camera dei Deputati, nella Sala Tatarella, è stato presnetato il programma della tre giorni di  eventi  che si svolgeranno ad  Amatrice  dal 6 all'8 marzo 2026. L'iniziativa è promossa dall'Associazione dei Ristoratori e degli Albergatori di Amatrice (ARAM), con il patrocinio del Comune di Amatrice, dell' Università Roma Tre, della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo. 🔗 Leggi su Agi.it

