La cucina italiana è la migliore al mondo | Roma solo nona e il piatto più amato non è l’Amatriciana

Funweek.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cucina italiana si conferma al vertice della gastronomia mondiale, secondo l’ultima classifica di TasteAtlas. Nonostante Roma occupi solo la nona posizione tra le città, il nostro Paese mantiene il primato come la nazione con la tradizione culinaria più apprezzata a livello globale, grazie a ricette iconiche e ingredienti di qualità.

La cucina italiana torna sul tetto del mondo. O, meglio, non se n’è mai andata. L’ultima classifica globale di TasteAtlas incorona ancora una volta l’Italia come Paese con la miglior tradizione gastronomica del pianeta, tra ricette iconiche, ingredienti perfetti e migliaia di recensioni da ogni continente. Ma dietro questa vittoria assoluta si nasconde una piccola sorpresa che farà discutere: Roma, patria della Carbonara e della tradizione popolare, scivola al nono posto nella classifica delle città dove si mangia meglio. Ma la vera provocazione è un’altra: il piatto più amato non è l’Amatriciana. 🔗 Leggi su Funweek.it

