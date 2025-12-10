La cucina italiana è la migliore al mondo | Roma solo nona e il piatto più amato non è l’Amatriciana
La cucina italiana si conferma al vertice della gastronomia mondiale, secondo l’ultima classifica di TasteAtlas. Nonostante Roma occupi solo la nona posizione tra le città, il nostro Paese mantiene il primato come la nazione con la tradizione culinaria più apprezzata a livello globale, grazie a ricette iconiche e ingredienti di qualità.
La cucina italiana torna sul tetto del mondo. O, meglio, non se n’è mai andata. L’ultima classifica globale di TasteAtlas incorona ancora una volta l’Italia come Paese con la miglior tradizione gastronomica del pianeta, tra ricette iconiche, ingredienti perfetti e migliaia di recensioni da ogni continente. Ma dietro questa vittoria assoluta si nasconde una piccola sorpresa che farà discutere: Roma, patria della Carbonara e della tradizione popolare, scivola al nono posto nella classifica delle città dove si mangia meglio. Ma la vera provocazione è un’altra: il piatto più amato non è l’Amatriciana. 🔗 Leggi su Funweek.it
Cucina italiana, primo sì. Patrimonio immateriale dell’Umanità: il dossier è promosso anche grazie ad Artusi
Fondo promozione cucina italiana all’estero: stanziati 950 mila euro per il Made in Italy
Cucina Italiana patrimonio Unesco, in campo anche Al Bano e Mogol
? 10 dicembre: un giorno decisivo per la cucina italiana! Domani sapremo finalmente se la nostra cucina italiana entrerà ufficialmente nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Una candidatura speciale, perché non celebra un singolo piatto - facebook.com Vai su Facebook
La #cucinaitaliana sogna il riconoscimento #Unesco, “ma serve una strategia per proteggerla”. A dirlo è #RobertaGaribaldi, componente del #ComitatoScientifico che ha preparato la #candidatura: “ #scuole e #socialmedia siano i nuovi #custodi” Vai su X
La cucina italiana è la migliore al mondo: prima in classifica su 100 Paesi. Qual è la città dove si mangia meglio La graduatoria completa - La miglior cucina al mondo parla italiano, ma non disdegna i dialetti regionali (quello napoletano in primis). Lo riporta msn.com
