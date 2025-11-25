Molesta una donna poi colpisce con calci e pugni due passanti che la difendono | 37enne denunciato

Ha avvicinato, con atteggiamento molesto, una donna nel parcheggio del Conad di viale Piacenza a Parma. Due passanti, che hanno assistito alla scena, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 24 novembre poco prima delle ore 15, sono intervenuti per allontanarlo ma lui ha reagito colpendoli con calci e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

