Milano 19enne insegue ladro davanti alla stazione Centrale e lo prende a calci e pugni Rianimato dai passanti è gravissimo

Un giovane di identità ancora ignota è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato aggredito nella serata di domenica 23 novembre davanti alla Stazione Centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato colpito con calci e pugni da un 19enne ucraino – individuato dagli investigatori e denunciato – al quale il giovane aveva appena sottratto il cellulare. L’inseguimento e il pestaggio. Il 19enne lo avrebbe quindi inseguito, raggiungendolo nei pressi della pensilina dei taxi. Lì lo avrebbe colpito ripetutamente e con estrema violenza, come mostrano anche alcuni video registrati dai passanti. 🔗 Leggi su Open.online

