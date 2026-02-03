Fabrizio Corona non si trova più sui social. I suoi account Instagram e Facebook sono stati eliminati, e anche su YouTube sono scomparsi quasi tutti i contenuti. La sua presenza online si è improvvisamente dissolta dopo l’ultima puntata, quando i profili sono stati bloccati da Google e Meta.

Fabrizio Corona finisce al centro di un giallo social: i suoi account Instagram e Facebook sono spariti. Da Telegram mancano moltissimi contenuti. E da YouTube mancano numerosi video. La "morte digitale" dei suoi profili arriva a poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata di Falsissimo su YouTube, che ha riproposto la puntata già trasmessa la settimana precedente, ma ampliata da commenti e altri contenuti aggiuntivi. In molti si stanno interrogando su cosa possa essere successo: scelta volontaria, intervento delle autorità o mossa delle piattaforme social? Su Instagram e Facebook è sparito tutto: risultano off i tre profili Fabrizio Corona real, Falsissimo e Corona on air.

© Virgilio.it - Account di Fabrizio Corona e Falsissimo rimossi dai social dopo l'ultima puntata, bloccati da Google e Meta

Fabrizio Corona ha riattivato il suo canale YouTube pubblicando nuovamente la puntata di

Fabrizio Corona ha fatto perdere le sue tracce sui social.

