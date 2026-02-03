Fabrizio Corona e Falsissimo spariti da Instagram | profili rimossi Cosa sta accadendo

Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo sono scomparsi da Instagram. I loro profili sono stati rimossi senza preavviso, lasciando i follower senza aggiornamenti e senza spiegazioni. Al momento, nessuno sa cosa abbia spinto alla cancellazione, ma la sparizione ha subito fatto discutere sui social.

