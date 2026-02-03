Fabrizio Corona non può più usare i social. I suoi profili sono stati rimossi o oscurati, dopo l’intervento dell’ufficio legale di Mediaset. Corona ha parlato di censura, definendola “non degna di un Paese democratico”. Meta, invece, spiega che sono stati violati gli standard della community, e per questo hanno deciso di intervenire. La vicenda continua a far discutere, tra chi sostiene la libertà di espressione e chi difende le regole delle piattaforme.

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi o oscurati in seguito a un’azione intrapresa dall’ufficio legale di Mediaset. Dopo la denuncia presentata dall’azienda, infatti, Google ha rimosso da Youtube i contenuti del format Falsissimo mentre Meta ha bloccato sia il profilo personale dell’ex paparazzo che quello del programma. “È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia – ha dichiarato Ivano Chiesa, avvocato che difende Fabrizio Corona – Ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: “Censura non degna di un Paese democratico”. Meta: “Violati gli standard della community”

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social, insieme a quelli di Falsissimo, dopo un’azione legale di Mediaset.

Fabrizio Corona ha chiuso i suoi profili social.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Lo SCANDALO di FABRIZIO CORONA è DEGENERATO

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Meta blocca il sito che identifica gli agenti ICE: link rimossi da Facebook e Instagram; Corona furioso: bloccato Falsissimo su Signorini, ora punta a Mediaset; Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini ‘spiazza’ i tifosi; In Trentino Alto Adige spuntano i cartelli con Trump testimonial per il Tirolo unito: Austria e Italia cedano quei territori.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili. Ieri sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato la nuova puntata di FalsissimoInstagram dell'ex re dei paparazzi inaccessibile dopo le dichiarazioni su Mediaset e Alfonso Signorini. Il legale: A rischio la libertà di parola ... ilfattoquotidiano.it

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione di MediasetAGI - I profili social di Fabrizio Corona e le puntate di Falsissimo sono stati rimossi, compreso il profilo popolarissimo, di Instagram. La ‘cancellazione’ è stata disposta da Google, Meta e TikTok ... msn.com

Fabrizio Corona fuori da Instagram, Meta chiude i suoi profili: «Violazioni multiple», ma esplode lo scontro politico e giudiziario - facebook.com facebook

Sono stati rimossi i profili social di #FabrizioCorona x.com