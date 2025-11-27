Riforma della giustizia nasce il Comitato lombardo per il sì
Nasce il Comitato Lombardo per il Sì al Referendum Costituzionale “Enzo Tortora”. "Una realtà di ispirazione liberale – si legge nella nota – e non è un caso che abbiamo scelto di intitolarlo a Enzo Tortora; è composto da numerose personalità dell’area liberale, radicale e riformista, unite dall’obiettivo di promuovere una campagna referendaria sul merito della riforma della giustizia e dell’ordinamento giudiziario, nonchè sui principi dello Stato di diritto". A presiederlo è Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia. "Nel Comitato convivono figure con radici e storie personali diverse, ma unite dalla convinzione che come una democrazia liberale debba avere alla base l’equilibrio dei poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo – dichiara Gallera – allo stesso modo una giustizia giusta debba avere alla base la separazione tra pubblico ministero e giudice per fare in modo di arrivare davvero a una parità tra accusa e difesa nel processo, tutelando così la libertà e la dignità di ogni cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
