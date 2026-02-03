Rifiuti la grande danza dell' umido | conti comitati e capriole poltiiche

A Mili-Moleti si apre una nuova fase sulla gestione dei rifiuti umidi. Il progetto dell’impianto di trattamento sbarca in una zona dove le polemiche non sono mancate, ma alla base ci sono questioni di soldi e di numeri. La decisione di realizzarlo nasce dalla necessità di risolvere problemi pratici, dopo che i conti non quadravano più. Ora si aspetta solo di capire come andrà avanti, tra proteste e accordi politici.

Tra milioni che evaporano in viaggi e improvvise conversioni sulla via di Mili, la vicenda dell'impianto racconta più di quanto molti vorrebbero ammettere Il progetto dell'impianto di trattamento dell'umido a Mili-Moleti, al netto delle passioni civiche e delle indignazioni a orologeria, nasce da un fatto prosaico: i conti non tornano. Messina spedisce altrove la propria frazione organica come si mandavano un tempo i figli "a studiare al Nord", con la differenza che qui non si tratta di emancipazione, ma di costi. Otto, dieci milioni l'anno per far viaggiare l'umido più di quanto viaggi il cittadino medio.

