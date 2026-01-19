fiamme nel capannone dei rifiuti mistero sulle cause del rogo alle strillaie

Nella mattinata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Grosseto, nelle Strillaie, per spegnere un incendio sviluppatosi in un capannone destinato allo smaltimento rifiuti. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine. L’intervento ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l’area. Restano da chiarire le ragioni che hanno portato all’incendio nel sito di gestione dei rifiuti.

Grosseto, 19 gennaio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco all’alba di ieri per domare un incendio che si era sviluppato in un capannone adibito a smaltimento rifiuti nell’impianto in località Le Strillaie. L’evento, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato i locali destinati alla raccolta e alla compattazione del materiale destinato allo smaltimento. Le squadre dei Vigili del fuoco, equipaggiate con autorespiratori, hanno avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a contenere l’incendio e a ridurre il rischio di propagazione agli altri settori dell’impianto. Sono poi iniziate le operazioni di bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

