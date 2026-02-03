Rieti mi sto suicidando nel fiume Velino | la chiamata di un uomo alla polizia come è stato salvato

Un uomo ha chiamato la polizia di Rieti, dicendo che si stava suicidando nel fiume Velino. Gli agenti sono intervenuti subito e lo hanno trovato in acqua. Lo hanno portato in salvo e consegnato ai sanitari, che ora si prendono cura di lui.

Un uomo anziano è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver manifestato intenti suicidi. L'intervento è avvenuto nei giorni scorsi a Rieti, dove l'uomo aveva annunciato telefonicamente la volontà di gettarsi nel fiume Velino. L'azione tempestiva delle forze dell'ordine ha permesso di evitare il peggio, con l'anziano che è stato affidato alle cure dei sanitari. La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa della Questura di Rieti ha ricevuto una chiamata di emergenza tramite il numero unico di soccorso 112.

