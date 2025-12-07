Catania grave malore al ristorante | un uomo è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato

Il dramma durante il pranzo in un ristorante del centro di Catania. Stava trascorrendo un tranquillo momento a pranzo, seduto all'esterno di un locale del centro storico di Catania, quando un uomo di 81 anni è stato colto da un improvviso malore. In pochi istanti si è accasciato sul tavolino, perdendo conoscenza. La scena non è passata inosservata agli agenti della Polizia di Stato, che in quel momento stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio. Il rapido intervento degli agenti delle Volanti. I poliziotti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito nei pressi di via Santa Maria di Betlem, si sono subito fermati notando l'anziano immobile sulla sedia.

