La città di Montevarchi celebra il Giorno della Memoria per ricordare e non dimenticare

Il Comune di Montevarchi ricorda il “Giorno della Memoria” con un evento dedicato a riflettere sulle vittime dell’Olocausto. Questa ricorrenza invita alla memoria e alla consapevolezza, sottolineando l’importanza di preservare la storia e i valori di rispetto e tolleranza. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative cittadine, per mantenere vivo il ricordo e promuovere una cultura di pace e convivenza.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – La città di Montevarchi celebra il “ Giorno della Memoria” per “ricordare e non dimenticare”. L’Amministrazione comunale di Montevarchi promuove, come ogni anno, una cerimonia istituzionale dedicata alla Giornata Internazionale in ricordo delle vittime dell’Olocausto. L’appuntamento è fissato per, domani, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 11.30, presso il monumento “Caduti senza Croce”, situato all’interno del cimitero del capoluogo. La commemorazione ricorda il giorno in cui i soldati della 60ª Armata Rossa abbatterono i cancelli di Auschwitz, il più grande campo di concentramento costruito dal regime nazista, rivelando al mondo l’orrore della Shoah. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La città di Montevarchi celebra il “Giorno della Memoria” per “ricordare e non dimenticare” Arezzo celebra il Giorno della Memoria: cerimonie e testimonianze per non dimenticareIl 27 gennaio 2026 si celebra il Giorno della Memoria, istituito dalla legge del 20 luglio 2000. Giorno della Memoria 2026, il palinsesto di Rai e Mediaset per non dimenticareIl 27 gennaio, Giorno della Memoria, ricorda la liberazione di Auschwitz e invita alla riflessione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il Mercato del Forte torna a far tappa a Montevarchi; Da Amidei a Zlatan: i grandi centravanti della Serie A, l'evento; Chiusura piccole maternità, la Toscana chiede di rivedere le soglie nazionali. E invita le toscane a salvare Montevarchi; Lidl apre a Bolzano, Giussano e Montevarchi. Toscana: punto nascita di Montevarchi, un dossier per evitare la chiusuraIl ministero della Salute chiederà alla Regione un rapporto per approfondire la richiesta di una deroga motivata daim lavori sulla A1 ... lanazione.it La IV° Edizione del Premio letterario Città di Montevarchi, la premiazioneArezzo, 8 ottobre 2025 – In arrivo la cerimonia di premiazione della IV° Edizione del Premio letterario Città di Montevarchi. Sabato 11 ottobre, presso il Palazzo del Podestà, si terrà la cerimonia ... lanazione.it La Città di Montevarchi ricorda le vittime dell'Olocausto facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.