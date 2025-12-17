Comune di Osimo e Univpm l' accordo per la resilienza e la riduzione del rischio disastri
Il Comune di Osimo e l’Università Politecnica delle Marche hanno firmato un accordo volto a rafforzare la resilienza territoriale e a ridurre il rischio di disastri. L’intesa, siglata dalla sindaca Michela Glorio e dal rettore Enrico Quagliarini, mira a promuovere iniziative congiunte per la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio osimano.
OSIMO – La sindaca di Osimo, Michela Glorio, e il rettore dell’Università politecnica delle Marche, Enrico Quagliarini, hanno sancito un accordo che guarda al futuro. Non un semplice atto amministrativo, ma un progetto che unisce scienza, territorio e comunità, con l’obiettivo di creare strumenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Giornata per la riduzione dei disastri naturali: in Puglia l’89 per cento dei Comuni in territori a rischio idrogeologico Secondo il rapporto Ispra
Leggi anche: Riduzione del rischio dei disastri naturali: Pisa protagonista con iniziative dedicate a scuole e cittadinanza
Conferenza L'erranza di San Francesco - Intervento di Massimo Cacciari
Politecnica Marche e Comune di Osimo insieme per resilienza e ridurre rischio disastri - Un progetto "che unisce scienza, territorio e comunità, con l'obiettivo di creare strumenti innovativi per la pianificazione urbana, la resilienza climatica e la protezione civile". ansa.it
Accordo tra Comune, Politecnica Marche e Università di Stanford - Un'opportunità di incontro e contaminazione fra le comunità studentesche, un incremento di relazioni accademiche e cittadine internazionali per fare sinergia a livello universitario e come volano in ... ansa.it
BASTA AUMENTI. BASTA TASSE. Nel Bilancio del Comune di Osimo 2026 c’è una scelta chiara da fare: stare dalla parte dei cittadini o continuare a colpire famiglie, studenti, sportivi e imprese. Noi abbiamo scelto da che parte stare. NO agli aumenti de - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.