Comune di Osimo e Univpm l' accordo per la resilienza e la riduzione del rischio disastri

Il Comune di Osimo e l’Università Politecnica delle Marche hanno firmato un accordo volto a rafforzare la resilienza territoriale e a ridurre il rischio di disastri. L’intesa, siglata dalla sindaca Michela Glorio e dal rettore Enrico Quagliarini, mira a promuovere iniziative congiunte per la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio osimano.

