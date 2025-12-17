Resilienza urbana Osimo diventa laboratorio

Osimo si trasforma in un laboratorio di resilienza urbana, unendo scienza, territorio e comunità. Questo progetto mira a sviluppare strumenti innovativi per la pianificazione urbana, la gestione del cambiamento climatico e la protezione civile, rappresentando un passo avanti verso città più sostenibili e resilienti.

Non un semplice atto amministrativo ma un progetto che unisce scienza, territorio e comunità, con l'obiettivo di creare strumenti innovativi per la pianificazione urbana, la resilienza climatica e la protezione civile. La sindaca di Osimo Michela Glorio e il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Enrico Quagliarini hanno sancito un accordo che guarda al futuro. Al centro dell'intesa c'è la creazione di un tavolo di lavoro interdisciplinare, dove tecnici comunali e ricercatori universitari collaboreranno per trasformare Osimo in un vero laboratorio di innovazione e resilienza territoriale.

Politecnica Marche e Comune di Osimo insieme per resilienza e ridurre rischio disastri - Un progetto "che unisce scienza, territorio e comunità, con l'obiettivo di creare strumenti innovativi per la pianificazione urbana, la resilienza climatica e la protezione civile". ansa.it

