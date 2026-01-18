In un contesto internazionale in continua evoluzione, la leader di Azione, Elly Schlein, critica il governo italiano sulla gestione del caso Groenlandia. Sottolineando l'importanza di una posizione autonoma e coesa a livello europeo, Schlein evidenzia come l’Italia non possa limitarsi a seguire le mosse di Donald Trump. La questione solleva il tema della proiezione strategica del Paese in ambito internazionale e della necessità di una politica estera più decisa e condivisa.

«La politica estera di un grande Paese come l’Italia non può ridursi all’attesa e all’interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump». È l’attacco della segretaria del Pd Elly Schlein al governo guidato da Giorgia Meloni. «I nodi stanno venendo al pettine, anche per Meloni – prosegue Schlein –. Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta: la Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l’integrità territoriale di uno Stato membro dell’Unione europea». Secondo la leader dem, l’Italia starebbe mostrando una debolezza politica sul piano internazionale. «Per la prima volta il nostro Paese appare politicamente incapace di esprimere una vera solidarietà europea», afferma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Schlein attacca il governo sul caso Groenlandia: “L’Italia non può aspettare Trump, serve una linea europea”

Pd, "se Trump attacca non teniamo": perché Elly Schlein può crollare

L’attuale scenario politico evidenzia le sfide di Elly Schlein nel mantenere coesione all’interno del centrosinistra, tra tensioni sulla politica internazionale e divisioni interne. La recente crisi, con dichiarazioni e attacchi provenienti da vari fronti, mette in discussione la stabilità del suo ruolo. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere le possibili evoluzioni del panorama politico italiano e il futuro del partito.

Leggi anche: Schlein attacca il governo Meloni: "Quadro drammatico, senza il Pnnr l'Italia sarebbe in recessione"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Referendum giustizia, al comitato per il NO Elly Schlein attacca: "Questo governo non sa scrivere le leggi" x.com

Schlein attacca Meloni sul turismo in Italia, che ne dite... #schlein #meloni #italia #politica - facebook.com facebook