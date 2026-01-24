Festival della politica Provincia in prima fila | Serve più dialogo

Il Festival della Politica di Sondrio si apre con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni. Venerdì 29 gennaio, nella Sala Consiglio della Provincia, si terrà il primo degli incontri dedicati a riscoprire il valore della partecipazione e dell’impegno civico. Un’occasione per approfondire il significato di politica come strumento di tutela e sviluppo della comunità, con interventi di esperti e protagonisti del dibattito pubblico.

L’imperativo è "comprendere per decidere" e sarà un pezzo da 90 come il giornalista, saggista e volto tv Paolo Mieli a tenere a battesimo, venerdì prossimo 29 gennaio nella Sala Consiglio della Provincia di Sondrio (Corso XXV Aprile, 22) la prima edizione del Piccolo Festival di Politica e Impegno, ciclo di tre incontri pubblici a ingresso libero dedicato a rimettere al centro il significato dell’impegno, della partecipazione e della parola "politica" nel suo valore originario, ovvero ciò che riguarda la comunità. "La Politica e il peso della storia. Dalla memoria alla responsabilità" il titolo dell’intervento che terrà Mieli a partire dalle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

