Remigrazione la Camera apre un’istruttoria dopo la protesta dei deputati di opposizione

La Camera ha deciso di aprire un’istruttoria dopo la protesta dei deputati di opposizione di venerdì scorso. Una ventina di parlamentari ha occupato pacificamente la sala stampa per bloccare una conferenza sulla remigrazione, impedendo l’intervento di alcuni esponenti di CasaPound. La presidenza ha dato incarico di approfondire quanto accaduto, che ha sollevato molte polemiche.

AGI - La presidenza della Camera ha dato indicazioni perché sia disposta la procedura istruttoria su quanto accaduto venerdì, in occasione della conferenza stampa sulla remigrazione, quando una ventina di parlamentari di opposizione hanno occupato pacificamente la sala stampa, impedendo l'iniziativa che ospitava, tra gli altri, alcuni esponenti di CasaPound. Lo ha detto la presidente di turno dell'Aula della Camera, Anna Ascani, dopo la richiesta di Rossano Sasso, esponente della Lega, di procedere con sanzioni nei confronti dei deputati protagonisti dell'iniziativa. "Fare chiarezza su quanto avvenuto venerdì scorso alla sala stampa della Camera, dove l'onorevole Furgiuele ha organizzato una conferenza sulla remigrazione", è la richiesta dell'esponente della Lega. 🔗 Leggi su Agi.it

Questa mattina, pochi minuti prima dell’inizio della conferenza sulla remigrazione, alcuni deputati di opposizione sono entrati nella sala stampa della Camera.

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

