La Lega organizza una conferenza stampa sulla remigrazione con CasaPound e il Veneto Fronte Skinheads La reazione del centrosinistra e la replica della Camera dei deputati

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads. La decisione ha suscitato reazioni dal centrosinistra, mentre la Camera dei deputati ha annunciato una replica ufficiale. L’evento si inserisce nel vivace dibattito politico in corso sulla gestione delle tematiche migratorie e le posizioni di diversi schieramenti.

Di questi tempi non c’è giorno in cui non esploda una polemica in casa Lega. E oggi, 23 gennaio, a far discutere è una conferenza stampa fissata per venerdì 30 gennaio alla Camera dei deputati, ore 11.30, criticata per la presenza annunciata di numerosi esponenti dell’universo neofascista. Il tema sarà il lancio della raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla “ remigrazione ”, cioè il rimpatrio dei migranti nel Paese di origine dopo il loro arrivo in Italia. E tra i nomi che ne prenderanno parte, figurano Luca Marsella portavoce di CasaPound; Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads; Jacopo Massetti, ex responsabile di Forza Nuova per la provincia di Brescia e oggi animatore di “Brescia ai bresciani”; Salvatore Ferrara della “Rete dei patrioti”.🔗 Leggi su Open.online

