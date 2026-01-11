groenlandia il regno unito valuta un contingente militare con gli alleati europei per fermare trump

Il Regno Unito valuta la possibilità di collaborare con gli alleati europei per inviare un contingente militare in Groenlandia. La discussione, riportata dal Telegraph, si inserisce in un contesto di trattative internazionali tese a garantire stabilità e sicurezza nella regione. Queste conversazioni riflettono l’importanza di una risposta coordinata alle sfide geopolitiche che coinvolgono anche il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Trattative in corso con l'Europa. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Downing Street sta discutendo con gli alleati europei la possibilità di inviare una forza militare in Groenlandia. L'iniziativa nasce per rispondere all'esigenza di protezione dell'Artico manifestata dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Incontri diplomatici recenti. Negli ultimi giorni, funzionari britannici hanno avuto colloqui con rappresentanti di Paesi come Germania e Francia per avviare i primi preparativi. Pur essendo ancora in una fase preliminare, i piani potrebbero includere lo schieramento di truppe, navi da guerra e aerei britannici.

