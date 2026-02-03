Reggio Calabria ha appena concluso con successo la sua ottava edizione di FrittoLand. La manifestazione, che si è svolta al Museo Nazionale del Bergamotto, ha richiamato molti visitatori desiderosi di assaggiare la famosa frittola reggina e di immergersi nelle tradizioni locali. La città ha mostrato ancora una volta il suo spirito vivo e la passione per le proprie radici.

Reggio Calabria ha celebrato con entusiasmo la sua identità più autentica nei giorni scorsi, ospitando la VIII edizione di FrittoLand, la manifestazione culturale dedicata alla frittola reggina che ha trasformato il Museo Nazionale del Bergamotto in un palcoscenico vivente di tradizioni, sapori e riti collettivi. L’evento, svoltosi tra sabato 1° e domenica 2 febbraio 2026, ha attirato migliaia di visitatori, con i saloni del museo gremiti per due giorni di incontri, degustazioni, performance e riconoscimenti. Non si tratta solo di un appuntamento gastronomico, ma di un vero e proprio momento di riappropriazione culturale, in cui il cibo diventa linguaggio, memoria e condivisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Calabria, grande successo per FrittoLand 2026 | FOTO

