Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria | grande successo

Grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione hanno accompagnato l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, aperto dal 30 novembre al 6 gennaio in via Vecchia Pentimele 8387 a Reggio Calabria. L’evento, pensato per regalare ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza immersiva nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

