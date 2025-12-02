Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria | grande successo

Reggiotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande entusiasmo e una straordinaria partecipazione hanno accompagnato l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, aperto dal 30 novembre al 6 gennaio in via Vecchia Pentimele 8387 a Reggio Calabria. L’evento, pensato per regalare ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza immersiva nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

inaugurato villaggio babbo nataleFirenze, inaugurato il Villaggio di Natale con la ruota panoramica più alta d'Italia - Ad animare la Fortezza da Basso anche la pista di pattinaggio più lunga d’Europa e il nuovo villaggio di Babbo Natale ... Secondo lanazione.it

inaugurato villaggio babbo nataleFlorence Ice, inaugurato il villaggio di Natale alla Fortezza da Basso - Inaugurazione ufficiale di Florence Ice, il villaggio di Natale che trasforma il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, per tutte le festività. Secondo 055firenze.it

inaugurato villaggio babbo nataleSuccesso a Reggio per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale - "Siamo orgogliosi di questo risultato e felici di vedere così tante famiglie vivere insieme la magia del Natale", le parole del consigliere comunale Mario Cardia ... Riporta citynow.it

inaugurato villaggio babbo nataleNoicattaro si trasforma in un villaggio natalizio: dal 7 al 21 dicembre torna Noelcattaro - Al centro delle iniziative ci sarà la grande Casa di Babbo Natale, allestita all’interno del Palazzo della Cultura e inaugurata domenica 7 dicembre con una festa dedicata alle famiglie. Da giornaledipuglia.com

inaugurato villaggio babbo nataleAffluenza record e traffico in tilt per l’accensione delle luci del Cilento Outlet: inaugurato il Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia - L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia, ha lasciato tutti senza fiato con un’esplosione di luci, colori e scenografie incantate che hanno catapultato il Centro in ... Da infocilento.it

inaugurato villaggio babbo nataleNatale, a Firenze tornano ruota panoramica e pista pattinaggio - E' stato inaugurato questo pomeriggio il Florence Ice il villaggio nel giardino della Fortezza da Basso, ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Villaggio Babbo Natale