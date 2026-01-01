Rocco Hunt, protagonista del Capodanno di Rai1, è stato coinvolto in un episodio che ha suscitato curiosità. Mentre si esibiva in diretta per l’evento televisivo, si trovava anche a Reggio Calabria per un concerto, creando confusione sulla sua presenza e sulle modalità di partecipazione. Questa situazione ha attirato l’attenzione, evidenziando come gli impegni dell’artista siano stati gestiti contemporaneamente.

Rocco Hunt è stato tra i protagonisti del Capodanno di Rai1. L'artista, però, era contemporaneamente sul palco de L'anno che verrà di Marco Liorni e in concerto a Reggio Calabria. Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: L'anno che verrà, il giallo su Rocco Hunt: "Finta diretta confezionata ad arte"

Leggi anche: Lutto per Rocco Hunt, è morto il nonno paterno Rocco: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capodanno Stai a Reggio, ma Rocco Hunt sarà anche un po' Rai?; L'anno che verrà, ospiti e scaletta dello show di Capodanno stasera in tv; L'anno che verrà 2026, Rai 1: cantanti ospiti, scaletta, Catanzaro; “L’anno che verrà 2025”, il cast del Capodanno di Rai 1.

“Rocco Hunt in diretta a L’anno che verrà” ma il palco è vuoto e lui è a Reggio Calabria: cosa è successo davvero - L’artista, però, era contemporaneamente sul palco de L’anno che verrà di Marco Liorni e in concerto a Reggio Calabria. fanpage.it