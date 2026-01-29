Ermal Meta torna in scena con un nuovo album, intitolato Funzioni vitali, che già si può prenotare. Il cantante ha lanciato in radio il singolo DeLorean, che anticipa l’uscita del disco. I fan possono già ascoltare il brano e aspettarsi un’altra proposta musicale dallo stile riconoscibile di Meta.

Funzioni vitali è il nuovo album di inediti di Ermal Meta, in pre-order da oggi e anticipato in radio dal singolo DeLorean. Esce venerdì 27 febbraio Funzioni vitali, il nuovo album di inediti di Ermal Meta, disponibile in CD e vinile e in pre-order da oggi. L’artista torna a ridefinire il concetto di cantautorato con un progetto discografico che segna non solo una nuova uscita artistica, ma una vera evoluzione narrativa e sonora del suo percorso. La pubblicazione del disco, prevista contestualmente alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, racconta un artista in piena maturità creativa: interprete di melodie intense, ma anche narratore che intreccia esperienze personali con temi collettivi, dall’identità alla memoria, fino alle crisi globali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ermal Meta annuncia l’album Funzioni vitali, anticipato dal singolo DeLorean

Argomenti discussi: Notte della Taranta, Ermal Meta sarà maestro concertatore dell'edizione 2026; Melpignano: Ermal Meta sul podio della Taranta; Ermal Meta: Provare con l'orchestra è la prima pietra della strada per Sanremo; Ermal Meta maestro concertatore della Notte della taranta: È simbolo del Mediterraneo che unisce.

Ermal Meta: il nuovo album è Funzioni Vitali, in uscita il 27 febbraioIl progetto contiene Stella stellina, in gara al prossimo Festival di Sanremo, e verrà anticipato dal singolo DeLorean, da domani su Radio Italia solomusicaitaliana ... radioitalia.it

Ermal Meta sceglie Perugia per la data zero del suo Live Club 2026Parte da Perugia il Live Club 2026 di Ermal Meta. Il cantautore salirà sul palco dell’Afterlife live club, nell’appuntamento inserito nella stagione Tourné (promossa da Aucma e Mea Concerti), per la ... corrierenazionale.it

SANREMO 2026 vedrà il ritorno di ERMAL META con "Stella stellina". I giornalisti che hanno sentito la canzone nei preascolti ne dicono un gran bene ed Ernal potrebbe salire molto in classifica. Insomma più che di una stella stellina, la sua dovrebbe essere u - facebook.com facebook

ERMAL META TRA I BIG DELLA 76ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON “STELLA STELLINA”, UNA CANZONE DI RESISTENZA E SPERANZA x.com