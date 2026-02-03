Rebecca Passler positiva al letrozolo | la verità nei capelli parla il tossicologo

Dopo che Rebecca Passler è risultata positiva al letrozolo, si riaccendono i dubbi sul doping legato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa di biathlon è stata sospesa in via cautelare, e ora si aspetta di capire cosa sia successo davvero. Il tossicologo ha parlato, ma ancora non ci sono certezze.

Dopo il primo caso di doping legato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che ha portato alla sospensione in via cautelare della campionessa di biathlon Rebecca Passler, il letrozolo è tornato sotto i riflettori. Ma a che cosa serve davvero e come capire se questa sostanza è stata assunta occasionalmente o in modo regolare? Un indizio prezioso si cela nei capelli, come spiega a LaSalute di LaPresse Guido Mannaioni, medico tossicologo presidente eletto della Società italiana di tossicologia (Sitox) e ordinario di farmacologia e tossicologia all'Università degli studi di Firenze. Letrozolo: l'effetto mascherante.

