Rebecca Passler positiva al doping | cos’è il letrozolo e i tortellini di Errani

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la campionessa di biathlon Rebecca Passler è stata sospesa cautelativamente dopo essere risultata positiva al doping. La sostanza coinvolta, il letrozolo, viene usata per trattare tumori al seno in donne in post-menopausa, ma ora fa parlare di sé anche nel mondo dello sport. La notizia ha sorpreso gli appassionati, che si chiedono cosa sia successo e quali saranno i prossimi passi.

Viene prescritto nel trattamento di tumori al seno in fase precoce nelle donne in post-menopausa il letrozolo, sostanza che ha portato alla sospensione in via cautelare della campionessa di biathlon Rebecca Passler a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratta di un inibitore dell'aromatasi che, come riferisce Humanitas, riduce la quantità di estrogeni prodotti dall'organismo e in questo modo può contribuire a bloccare la crescita di alcune forme di tumore al seno le cui cellule necessitano di questi ormoni per proliferare. Si somministra via bocca sotto forma di compresse da assumere, in genere, una volta al giorno.

