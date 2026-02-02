Rebecca Passler positiva al letrozolo | è azzurro il primo caso di doping a Milano-Cortina

Questa mattina si è scoperto che Rebecca Passler, giovane biatleta di Anterselva, è risultata positiva al letrozolo in un controllo effettuato fuori dalle gare. La notizia ha sorpreso gli addetti ai lavori, considerando che non si trattava di un test durante le competizioni ufficiali. La atleta, 24 anni, ora rischia sanzioni e conseguenze serie per questa prima positività nel contesto di Milano-Cortina.

Durante un controllo l'atleta di Biathlon sarebbe risultata positiva a un farmaco ormonale usato nel trattamento dei tumori al seno Sarebbe risultata positiva a un controllo anti-doping effettuato fuori dalle competizioni l'atleta italiana di biathlon Rebecca Passler, 24enne di Anterselva. Si tratta del primo caso ai Giochi di Milano-Cortina, che si apriranno ufficialmente venerdì 6 febbraio. L'azzurra altoatesina sarebbe risultata positiva al letrozolo: si tratta di una sostanza che non è dopante in sé, ma viene usata principalmente per trattare i tumori al seno nelle donne in post-menopausa.

