Il Royal Rumble 2026 si avvicina e i partecipanti ai due match principali sono stati annunciati dopo l’ultima puntata di Raw. L’evento promette di essere un momento di grande attenzione per gli appassionati, con una lineup che si sta delineando con chiarezza. Di seguito, le informazioni aggiornate sui partecipanti e le novità previste per questa edizione.

Il Royal Rumble si avvicina e il quadro dei partecipanti ai due match principali dell’evento si fa sempre più definito. L’evento andrà in scena sabato da Riyadh, in Arabia Saudita, con entrambe le edizioni del tradizionale match a trenta partecipanti che definiranno la strada verso WrestleMania. Royal Rumble maschile: Cody Rhodes punta al tris. Cody Rhodes è stato il primo a dichiarare la propria partecipazione, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria in quattro anni dopo i successi nel 2023 e 2024. L’American Nightmare si è iscritto durante la puntata di SmackDown del 16 gennaio, dopo aver perso il WWE Championship contro Drew McIntyre in un Three Stages of Hell match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tutti i partecipanti annunciati per i Royal Rumble match 2026 dopo Raw

Approfondimenti su WWE Royal Rumble

La WWE ha annunciato alcuni partecipanti ai Royal Rumble del 31 gennaio, con otto nomi nel match femminile e cinque in quello maschile, oltre Cody Rhodes.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

WWE 30 MENS ROYAL RUMBLE MATCH Entry predictions 2026 [ V3 ]

Ultime notizie su WWE Royal Rumble

Argomenti discussi: Chi lotterà nel Men's Royal Rumble Match 2026? - La lista dei partecipanti; WWE: Annunciati diversi partecipanti del Royal Rumble match maschile e femminile; Royal Rumble 2026 – Lista partecipanti al match femminile; Royal Rumble: nuovi partecipanti ufficiali dopo Raw.

WWE: Annunciati diversi partecipanti del Royal Rumble match maschile e femminileLa WWE ha iniziato a delineare il quadro dei partecipanti ai Royal Rumble match del 31 gennaio. Durante la puntata di Raw da Belfast sono stati annunciati otto nomi per il match femminile e altri cinq ... zonawrestling.net

ROYAL RUMBLE WEEK E' iniziata la settimana che ci porterà al primo PLE del 2026, il mio preferito, la Royal Rumble, che per la prima volta nella storia si svolgerà al di fuori degli Stati Uniti, ovvero a Riyadh in Arabia Saudita. A tal proposito, fa davvero impre - facebook.com facebook

#SAMIZAYN profeta in patria! Sfiderà #DREWMCINTYRE a #WWEROYALRUMBLE #wwe youtu.be/jRPiayM7FQosi… via @YouTube x.com