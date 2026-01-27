Raw 26.012026 The final act before Royal Rumble

La puntata di Monday Night Raw si è svolta alla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada. Un’occasione per rivivere gli eventi principali e aggiornarsi sulle ultime novità del mondo WWE, in un contesto di grande attenzione e preparazione prima del Royal Rumble del 26 gennaio 2026.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Scotiabank Arena di Toronto, Canada. Lo show inizia con AJ Styles che raggiunge il ring, e dopo aver dato il suo benvenuto a Raw al pubblico dice che qualcuno nel backstage spera che sia l’ultima volta che ha detto quella frase ma il problema è che non è nei suoi piani. Ha già annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel pro wrestling, e vuole concludere insieme ai fan questa sua avventura. John Cena ha già dimostrato che si può fare al meglio questa cosa. Vuole affrontare ancora tanti avversari e tornare ancora una volta World Heavyweight Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La Royal Rumble 2026 si avvicina, accompagnata dalla presentazione del nuovo stadio in Arabia Saudita, recentemente completato.

