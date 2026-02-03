Rapinata sulla statale | il 25enne nega la violenza sessuale ma resta recluso con il minorenne

La notte tra il 29 e il 30 gennaio, lungo la statale tra Campi Salentina e Guagnano, è stata rapinata una donna. Il 25enne Mattia Malorgio, fermato poco dopo dai carabinieri, ha negato di aver commesso violenza sessuale, ma resta in carcere con un minorenne coinvolto nel caso. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare.

Ricostruito l’assalto notturno di due giovani di Manduria ai danni di una donna residente nel Leccese: bloccata l’auto con pietre, usate armi e sottratti veicolo ed effetti personali. La vittima li conosceva per amicizie in comune. Si cerca il terzo coinvolto MANDURIA - È stato convalidato l’arresto e disposta la custodia in carcere per Mattia Malorgio, 25rnne, fermato dai carabinieri nelle ore successive a una rapina avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 gennaio lungo la statale 7, nel tratto tra Campi Salentina e Guagnano. Arresto convalidato anche per un ragazzo minorenne (ha 17 anni) che si trovava con lui.🔗 Leggi su Lecceprima.it

