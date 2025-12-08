Non nega espressamente il consenso ex fidanzato assolto dall’accusa di violenza sessuale

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Perugia ha assolto uno spoletino dallaccusa di violenza sessuale per un episodio, tra quelli che lo hanno portato in tribunale, riconoscendo che non ci sarebbe stato il dissenso della donna e che "il fatto non costituisce reato" in quanto sussistono "concreti profili di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Nega Espressamente Consenso Ex