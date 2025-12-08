Non nega espressamente il consenso ex fidanzato assolto dall’accusa di violenza sessuale
La Corte d’appello di Perugia ha assolto uno spoletino dall’accusa di violenza sessuale per un episodio, tra quelli che lo hanno portato in tribunale, riconoscendo che non ci sarebbe stato il dissenso della donna e che "il fatto non costituisce reato" in quanto sussistono "concreti profili di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
