Napoli rapina anziana facendola cadere a terra | arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver commesso una rapina pluriaggravata e di aver causato lesioni a una donna anziana. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. L’indagato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un 46enne di Napoli è stato arrestato per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ai danni di una donna. Avrebbe strattonato un'anziana facendola cadere a terra e battere la testa contro il muro e, con forza, le ha strappato la collana per poi fuggire a bordo di un motorino la cui targa era stata parzialmente occulta.

Napoli, scippa collanina ad un'anziana e la scaraventa con violenza contro un muro - Napoli, rapina in via Giacinto Gigante: una 77enne aggredita e scaraventata a terra per strapparle la collana.

Napoli, rapina un'anziana ma è già in semilibertà: arrestato 46enne - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli

