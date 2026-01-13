Napoli rapina anziana facendola cadere a terra | arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di aver commesso una rapina pluriaggravata e di aver causato lesioni a una donna anziana. L’episodio, avvenuto recentemente, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. L’indagato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un 46enne di Napoli è stato arrestato per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ai danni di una donna. Avrebbe strattonato un’anziana facendola cadere a terra e battere la testa contro il muro e, con forza, le ha strappato la collana per poi fuggire a bordo di un motorino la cui targa era stata parzialmente occulta. . 🔗 Leggi su 2anews.it

