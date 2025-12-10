Rapina al distributore con spranga e pistola | L’incasso o ti ammazzo Il titolare terrorizzato | Mai accaduto prima

Due uomini armati e mascherati hanno messo a segno una rapina in un distributore di carburante a Ferrara, minacciando il titolare con una spranga e una pistola. L’episodio, avvenuto in un’area isolata e sotto l’illuminazione dei lampioni, ha lasciato il proprietario sconvolto, dichiarando che si tratti della prima volta che si verifica un simile crimine nella zona.

Ferrara, 10 dicembre 2025 – Due uomini armati e a volto coperto, il piazzale deserto illuminato soltanto dalla luce dei lampioni e delle pompe e il titolare del distributore, costretto sotto minaccia a consegnare l’incasso. Tutto in una manciata di secondi. Sufficienti comunque per colpire e fuggire con in tasca un paio di migliaia di euro, lasciando l’esercente solo e pietrificato. Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: “Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l’azienda” Il titolare del distributore: “Ero solo e ho avuto paura”. Sono i fotogrammi della rapina che è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di giovedì al distributore di metano di via Bongiovanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina al distributore con spranga e pistola: “L’incasso o ti ammazzo”. Il titolare terrorizzato: “Mai accaduto prima”

