Rapina in tabaccheria a Rossano | assolti in Appello tre giovani accusati di ricettazione | DETTAGLI

Questa mattina la Corte di Appello di Catanzaro ha deciso di assolvere tre giovani di Rossano, accusati di ricettazione. La sentenza cancella la condanna già emessa dal Tribunale di Castrovillari e confermata in primo grado. La vicenda riguarda una rapina in una tabaccheria, ma i tre ragazzi sono stati giudicati non colpevoli.

Tre giovani di Rossano sono stati assolti dalla Corte di Appello di Catanzaro, in un'udienza che ha ribaltato una condanna emessa in precedenza dal Tribunale di Castrovillari e confermata in primo grado d'appello. La sentenza, emessa dopo l'annullamento da parte della Corte di Cassazione, mette fine a un processo che ha tenuto banco per anni, legato a una rapina avvenuta nel 2016 in una tabaccheria dello scalo di Rossano. I tre imputati erano stati ritenuti colpevoli di ricettazione per aver incassato, in diverse ricevitorie della zona, biglietti del gioco del Gratta e Vinci rubati durante la rapina.

