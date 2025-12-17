Accusati di stupro di gruppo in un motel a Cornaredo | tre assolti anche in secondo grado

Tre uomini accusati di stupro di gruppo in un motel a Cornaredo sono stati assolti anche in secondo grado. La sentenza si basa su dubbi riguardo all'attendibilità della persona offesa, che avrebbe mostrato motivazioni di astio e interesse economico. La decisione mette fine a un procedimento giudiziario complesso, sollevando interrogativi sulla credibilità delle testimonianze e sulla gestione del caso.

Milano, 17 dicembre 2025 – Durante il processo di primo grado, aveva scritto il Tribunale nelle motivazioni della prima sentenza, l'11 novembre 2024, sono emersi "seri dubbi sull'attendibilità della persona offesa", che avrebbe avuto "ragioni di astio" e un "interesse" economico per denunciare coloro che, poi, sono stati arrestati. Ora, a distanza di un anno, la Corte d'Appello di Milano conferma l'assoluzione per tre giovani albanesi finiti in carcere il 12 novembre del 2022 per violenza sessuale di gruppo. Stuprata da tre uomini in motel per 9 ore. Il racconto: "Trattata come un animale" L'accusa era di aver abusato per quasi 12 ore di una 23enne haitiana, conosciuta nel maggio dello stesso anno in una discoteca a Milano e portata in una stanza di un motel a Cornaredo, nel Milanese.

