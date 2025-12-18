La Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione di tre giovani albanesi, inizialmente condannati per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel 2022 a Milano. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione mediatica, si è conclusa con l’archiviazione definitiva delle accuse, evidenziando l’importanza di un giusto processo e di prove solide.

Accusati di stupro di gruppo. Tre giovani assolti in Appello

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata l’11 novembre del 2024 per tre giovani albanesi finiti in carcere il 12 novembre del 2022 con l’accusa di violenza sessuale di gruppo per aver abusato, secondo l’imputazione per quasi 12 ore di una 23enne haitiana, conosciuta nel maggio dello stesso anno in una discoteca a Milano e portata in una stanza di un motel a Cornaredo, nell’hinterland. La nona sezione penale (presidente del collegio Marco Di Mauro) aveva accolto, poco più di un anno fa, la linea della difesa dei tre imputati, con l’avvocato Amedeo Rizza, che aveva sempre sostenuto, anche con consulenze medico legali e scientifiche, che non ci fosse stata alcuna violenza, che la giovane fosse consenziente, che avesse accettato di appartarsi con i tre e di andare in hotel e che avesse denunciato solo dopo non aver ottenuto un pagamento pattuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

