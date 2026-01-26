The Trauma Show | aprono le iscrizioni per l’evento teatrale dell’anno

The Trauma Show è un evento teatrale che invita il pubblico a vivere un’esperienza collettiva e immersiva. Aperte le iscrizioni, rappresenta l’occasione per partecipare a una proposta artistica originale e coinvolgente. Ideato per gli appassionati di teatro e di percorsi condivisi, l’evento promette un’esperienza unica, pensata per stimolare riflessioni e emozioni in un contesto sobrio e ben strutturato.

Amanti del teatro e anche di esperienze collettive e immersive, sta arrivando un progetto che farà al caso vostro. Questo perché dal 17 al 20 marzo e, nella serata finale del 10 aprile, il Teatro Garbatella di Roma ospiterà The Trauma Show, un progetto teatrale che mette al centro l'esperienza umana e la sua trasformazione scenica. The Trauma Show è un contest teatrale dedicato alla recitazione, in cui attori e performer porteranno sul palco storie che parlano di fragilità, cadute, ricordi, ferite e rinascite. Il trauma non è solo materia drammatica: può diventare anche ironia, paradosso, comicità.

