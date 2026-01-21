Meglio la piscina che il mare | l’allarme delle autorità di Sydney dopo quattro attacchi di squali nel giro di 48 ore

Le autorità di Sydney invitano a preferire le piscine al mare, dopo quattro attacchi di squali avvenuti nelle ultime 48 ore lungo la costa est dell’Australia. La serie di incidenti, insolita per la zona, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei bagnanti durante l’estate australe. La situazione evidenzia l’importanza di adottare precauzioni e di monitorare attentamente le aree balneari.

Meglio la piscina che l’oceano. È l’appello netto lanciato dalle autorità del New South Wales dopo una serie di attacchi di squali che, in piena estate australe, stanno interessando la costa est dell’Australia e in particolare l’area di Sydney, dove eventi di questo tipo sono solitamente più rari. Nell’arco di poco più di 48 ore, tra domenica e martedì, si sono verificati quattro attacchi di squali nello Stato che ospita la principale metropoli australiana. Due persone hanno riportato ferite gravissime, una è rimasta lievemente ferita e una è uscita illes a. A preoccupare è soprattutto la concentrazione degli episodi in un lasso di tempo così breve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quattro attacchi di squali in 48 ore: cosa sta succedendo in Australia e perché attaccano le personeIn Australia, nelle ultime 48 ore sono stati segnalati quattro attacchi di squali, un episodio di frequenza insolita.

Emergenza attacchi di squali a Sydney: tre in 26 ore. Gravi un 12enne e un 25enne. In due casi si è trattato di un grande leucaNei ultimi giorni, Sydney ha registrato tre attacchi di squali in appena 26 ore, con due persone gravi, tra cui un 12enne e un 25enne.

