Questa mattina a Napoli una giovane di 23 anni è stata colpita con un coltello alla schiena. È stata portata d’urgenza all’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli, ma poco dopo è deceduta. La polizia sta indagando sull’accaduto, ancora senza chiarire le motivazioni.

Una giovane di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Indaga la Polizia di Stato. Per ora non si conoscono altri dettagli. Furto di una cassaforte nella notte a Pozzuoli, portati via 300mila. Carabinieri Napoli, bilancio 2025 e appelli anti botti: “In Campania gente. VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura: presentato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, ragazza uccisa con una coltellata alla schiena

Approfondimenti su Napoli Ragazza

Una ragazza di 23 anni è stata colpita con un coltello alla schiena e ha perso la vita poco dopo il ricovero all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli.

Una ragazza di 23 anni è morta stamattina dopo essere stata colpita con un coltello alla schiena.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucciso con 100 coltellate, Ciro aggrediva la moglie - Vita in diretta - 19/09/2025

Ultime notizie su Napoli Ragazza

Argomenti discussi: Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni: caduta l'aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato; Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, chiuse le indagini: per l’ex cade l’aggravante della crudeltà; Femminicidio Martina Carbonaro, indagini chiuse: cade l’aggravante della crudeltà; Rebecca Caccavallo muore a 19 anni uccisa da un malore nel sonno: Ragazza dolce e dal sorriso luminoso.

Napoli, ragazza di 23 anni uccisa con una coltellata alla schiena: la giovane è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva ... ilgazzettino.it

Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ilenia MusellaAccoltellata alla schiena e trasportata in ospedale ormai senza vita a Napoli. È successo oggi pomeriggio nella periferia est. Gli agenti sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Villa ... ilmattino.it

"Sig. Borrelli questo video è stato fatto in una scuola a Napoli. Lo segnalo perché questa ragazza si sarebbe potuta fare seriamente male. Secondo lei noi genitori come possiamo vivere tranquilli" - facebook.com facebook